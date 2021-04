Volata LaLiga, il calendario delle tre contendenti al titolo. Barcellona-Altético l'8 maggio

Campionato spagnolo che si fa entusiasmante: la frenata dell'Atlético Madrid che ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite ha portato all'avvicinamento deciso di Real Madrid e Barcellona. Il Clasico di sabato sera ha permesso ai blancos di prendersi il secondo posto, ponendo fine alla striscia di 6 vittorie consecutive dei blaugrana. Quando mancano otto giornate alla fine le tre squadre sono in fila indiana, raccolte in un fazzoletto di due punti. Chi la spunterà? Questo il calendario da qui alla fine del torneo (in MAIUSCOLO le partite in trasferta).

ATLETICO MADRID punti 67

18 aprile, Eibar

22 aprile, Huesca

25 aprile, ATHLETIC

1° maggio, ELCHE

8 maggio, BARCELLONA

12 maggio, Real Sociedad

16 maggio, Osasuna

23 maggio, VALLADOLID

- - -

REAL MADRID punti 66

18 aprile, GETAFE

21 aprile, CADICE

24 aprile, Betis

1° maggio, Osasuna

9 maggio, Siviglia

13 maggio, GRANADA

16 maggio, ATHLETIC

23 maggio, Villarreal

BARCELLONA punti 65

22 aprile, Getafe

25 aprile, VILLARREAL

28 aprile, Granada

2 maggio, VALENCIA

8 maggio, Atlético

11 maggio, LEVANTE

16 maggio, Celta

23 maggio, EIBAR