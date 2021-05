Volata Premier League, 8 squadre rimaste per 5 posti nelle coppe europee

Con l'incoronazione del Manchester City campione d'Inghilterra e le retrocessioni di Sheffield United, West Bromwich Albion e Fulham già dedretate, in Inghilterra non rimane che la corsa europea: Champions League, Europa League e Conference League. Due posti disponibili per il massimo torneo continentale, altrettanti per il seconda competizione europea e uno slot per la neonata coppa. Questo il calendario:

3. CHELSEA punti 64

18 maggio, Leicester

23 maggio, ASTON VILLA

4. LEICESTER punti 63

18 maggio, CHELSEA

23 maggio, Tottenham

5. LIVERPOOL punti 60

16 maggio, WEST BROMWICH

19 maggio, BURNLEY

23 maggio, Crystal Palace

6. WEST HAM punti 58

15 maggio, BRIGHTON

19 maggio, WEST BROMWICH

23 maggio, Southampton

7. TOTTENHAM punti 56

16 maggio, Wolverhampton

19 maggio, Aston Villa

23 maggio, LEICESTER

8. EVERTON punti 56

16 maggio, Sheffield United

19 maggio, Wolverhampton

23 maggio, MANCHESTER CITY

9. ARSENAL punti 55

19 maggio, CRYSTAL PALACE

23 maggio, Brighton

10. LEEDS punti 50

15 maggio, BURNLEY

18 maggio, SOUTHAMPTON

23 maggio, West Bromwich