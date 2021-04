West Ham-Chelsea 0-1, le pagelle: Werner si sblocca e decide il match. Delude Lingard

West Ham - Chelsea 0-1

Marcatori: 43’ Werner (C)

WEST HAM

Fabianski 5,5 - Un paio di indecisioni che rischiano di risultare fatali. Parecchio impreciso, non riesce a dare la giusta sicurezza nemmeno in uscita. Si oppone come può alle conclusioni dalla distanza.

Diop 5,5 - Prova a limitare Pulisic come può, poi Moyes lo sposta su Mount: la situazione non cambia, la fatica si nota abbastanza anche quando il numero 19 non calcia dalla distanza.

Balbuena 5 - Fino al cartellino rosso gioca una buona partita e concede pochissimo agli avversari. Il fallo non è volontario, ma l'intervento rivisto al VAR rende parecchia giustizia. Poteva evitare di allungare il piede.

Ogbonna 5 - Prova a giocarsela sulla fisicità, ma Werner passa ovunque. Sul gol decisivo non limita il tedesco e perde la marcatura in mezzo l’area uscendo in maniera preventiva.

Coufal 6,5 - Non ha un compito facile: deve limitare Pulisic e allo stesso tempo deve attaccare. Gli riescono entrambi gli ordini impartiti da Moyes, ma i compagni lo servono poco quando sgasa sulla corsia di competenza.

Noble 5,5 - Serata per niente facile, dalle sue parti si muovono parecchie frecce pericolose dell’arco blues. Prova a interrompere le linee di passaggio, ma la tanta corsa non copre l’andamento lento. (Dal 69’ Lanzini 5,5 - Doveva dare una svolta al match, ma si vede davvero poco).

Soucek 6 - Primo tempo faticoso, nella ripresa cambia passo e gestisce un quantitativo maggiore di palloni. Ma lo seguono in pochi, spesso non sa chi servire.

Fredericks 5,5 - Si rende pericoloso nei primi dieci minuti di gioco, ma col passare del tempo si eclissa tra le maglie blues. (Dall’83’ Johnson s.v.).

Fornals 5 - Cerca l’imbucata o la giocata di prima intenzione, ma i tre centrali ospiti chiudono ogni varco. Manca lo spunto dei giorni migliori, si vede anche nelle pensate più semplici. (Dal 69’ Benrahma 5,5 - Un tiro nel finale abbastanza sballato, per il resto tocca pochi palloni).

Lingard 5 - Va a fiammate, quando si accende rischia seriamente di far male al Chelsea. Bel tiro nella ripresa, ma con Rudiger e Thiago Silva difficilmente si trovano varchi buoni per fare gol.

Bowen 5,5 - Lotta e scalcia, ma non è la sua serata. Lo servono poco, lui fa ancor meno per farsi vedere. Rimandato al prossimo match come tutto il pacchetto offensivo.

CHELSEA

Mendy 6 - Probabilmente nemmeno si sporca i guantoni. Serata tranquilla e con pochissimi pericoli, non subisce molti tiri verso lo specchio. Un paio di interventi tolgono il senza voto dal giudizio finale.

Christensen 6 - Qualche imprecisione soprattutto sulle uscite preventive, ma complessivamente gioca una buona gara. Mezzo voto in meno per diversi interventi in ritardo.

Thiago Silva 7 - Prende ogni pallone e lo fa con una facilità impressionante. Gioca a ritmi blandi, ma domina senza nessun problema. Non bada al sodo, come al solito dalle sue parti non si passa.

Rudiger 7 - Prestazione impeccabile o quasi, nel finale va a prendere gli avversari sulla trequarti. Vince ogni duello aereo della giornata.

Azpilicueta 6,5 - È come un tram: ha la sua corsia preferenziale e quasi sempre arriva in tempo all’appuntamento. Affonda con costanza, aiuta anche in difesa. (Dall’86’ James s.v.).

Kanté 6,5 - Come al solito corre per quattro. È ovunque, la sua fisicità diventa fondamentale nel finale di gara: raddoppia chiunque.

Jorginho 5,5 - I rifornimenti alle punte scarseggiano. Noble e Soucek lo controllano a vista, l’ex Napoli trotterella senza mai trovare lo spunto giusto.

Chilwell 7 - Suo l'assist per il gol decisivo di Werner. Sulla sinistra è una sentenza, gli hammers non riescono quasi mai a contrastarlo.

Mount 6,5 - Nel primo tempo non si vede moltissimo, ma recupera un bel po’ di palloni sulla trequarti. Spaventa i padroni di casa con un paio di conclusioni dalla distanza.

Pulisic 6 - Aiuta parecchio anche quando c’è da difendere, ma in zona gol manca parecchio. Cerca qualche taglio, ma Coufal lo tiene buono sulla sinistra. (Dal 74’ Ziyech 5,5 - Non si vede molto, il suo impatto sulla gara non è incisivo).

Werner 7,5 - Si sbatte, si muove su tutto il reparto e non dà mai punti di riferimento. Sbaglia due gol che avrebbero chiuso la partita, ma torna a segnare e regala tre punti d’oro ai suoi. (Dall’87’ Abraham s.v.)