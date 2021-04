West Ham, Moyes: “Rice e Soucek? Servirebbero le banche d’Inghilterra e Cechia per prenderli”

vedi letture

“Qualunque club può fare offerte per i nostri giocatori, ma al momento non ne abbiamo ricevute di buone e spero che non ne avremo in futuro. Ma se così sarà le prenderemo in considerazione”. Il manager del West Ham David Moyes ha parlato, come riporta Skysports.com, delle possibili offerte per Declan Rice e Tomaso Soucek avvertendo però che serviranno davvero molti soldi per portarli via dal club: “Come ho detto per Declan servirebbe l’intervento della Banca d’Inghilterra e di quella di Scozia per prenderlo, - ha continuato Moyes – quanto a Tomas penso che dovrebbe muoversi la Banca della Repubblica Ceca”.