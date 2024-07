Ufficiale Willumsson lascia l'Olanda per la League One: dal GA Eagles passa al Birmingham

vedi letture

L'Eredivisie il prossimo anno non annovererà più tra le sue file Willum Thor Willumsson. Il trequartista islandese, fino allo scorso anno in forza al GA Eagles, è passato al Birmingham. Di seguito l'annuncio su Instagram del club inglese, che milita in League One (la terza serie): "Thor è un Blue.

Il centrocampista offensivo 25enne si unisce ai Go Ahead Eagles per una cifra non rivelata e ha concordato i termini di un contratto di quattro anni, soggetto all'autorizzazione della lega, della FA e della nazionale. Benvenuto nei Blues, Willum!".