Ufficiale Wolfsburg, movimenti in porta. Preso Muller dallo Schalke 04, risaluta Schulze

vedi letture

Nelle scorse ore il Wolfsburg ha annunciato un nuovo acquisto e una partenza nel prossimo mercato estivo, due movimenti con protagonisti due portieri.

In entrata arriva Marius Muller (30 anni) a titolo definitivo dallo Schalke 04. L'importo dell'operazione, non comunicato ufficialmente, si ritiene essere comunque nell'ordine del milione di euro per il cartellino.

In uscita si farà un anno in prestito Philipp Schulze (21 anni), girato di nuovo ai cadetti del Verl.