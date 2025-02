Ufficiale Young Boys, Elia saluta e va in Ligue 1: l'attaccante vestirà la magia del Nantes

Cambio di casacca per Meschack Elia. L'attaccante dello Young Boys approda in prestito al Nantes in Ligue 1. Questo il comunicato della formazione svizzera:

"L'attaccante dello YB Meschack Elia si trasferisce in prestito all'FC Nantes fino alla fine della stagione in corso. Il club della Ligue 1 ha un'opzione per rilevare a titolo definitivo il 27enne nell'estate del 2025. Prima del prestito, la dirigenza sportiva del BSC Young Boys aveva prolungato il contratto di Elia di sei mesi, fino a dicembre 2026. Meschack Elia lascia lo YB dopo 200 partite importanti, con 43 gol e 39 assist. Nei cinque anni trascorsi a Berna, lui e i suoi compagni di squadra sono diventati quattro volte campioni svizzeri e due volte vincitori della coppa. Elia ha segnato 9 gol in 46 partite internazionali per la Repubblica Democratica del Congo. Il direttore sportivo dello YB Steve von Bergen: 'Meschack Elia ha lasciato un segno indelebile nello YB negli ultimi cinque anni e ha contribuito molto al nostro successo. Il modo in cui ha affrontato la tragedia familiare merita grande rispetto. Gli auguriamo tutto il meglio a Nantes e speriamo che possa ricominciare con sicurezza con la sua famiglia'.

Meschack Elia: 'Vorrei ringraziare YB per l'opportunità di trasferirmi a Nantes e non vedo l'ora di affrontare la grande sfida in Ligue 1. Dopo tutto quello che è successo, un nuovo inizio è la soluzione migliore per la mia famiglia e per me. Vorrei ringraziare tutti alla YB, in particolare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la direzione sportiva, tutti i dipendenti e naturalmente i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto tantissimo. Gli ultimi mesi sono stati i più difficili della mia vita. La grande simpatia e compassione da parte di tutti mi hanno dato coraggio e sicurezza. Ne sono molto grato'. Il BSC Young Boys desidera ringraziare Meschack Elia per questi cinque anni indimenticabili e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro".