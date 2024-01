Ufficiale Altro colpo per la Ternana Women: dopo Berti arriva Ferrara dal Sassuolo

Ternana Women comunica l’ingaggio di Anastasia Ferrara (2004, centrocampista). Approdata ad A.S. Roma Women appena undicenne svolge l’intera trafila nel vivaio giallorosso e contribuisce al tris di Scudetti collezionati dalla Primavera giallorossa nelle edizioni 2019-20, 2020-21 e 2021-22, con Fabio Melillo in panchina. Nella stagione 2021-22 arrivano l’esordio in Prima Squadra, in Coppa Italia nella vittoriosa (3-0) gara di andata dei quarti contro il Como e in campionato nel derby vinto all’ultima giornata.

Ad agosto 2022 si trasferisce ad U.S. Sassuolo Femminile, con cui colleziona una presenza come subentrata nell’annata 2022-23 e 2 spezzoni di gara nel girone di andata di questo campionato. Vanta numerose convocazioni con l’Under 19 azzurra e la chiamata dalla Nazionale maggiore in occasione del pre-raduno per l’Europeo.