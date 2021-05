Barça femminile in finale di Champions. Messi&Co chiedono di spostare la sfida col Celta Vigo

Il Barcellona ha chiesto alla Liga di poter anticipare la sfida contro il Celta Vigo, in programma domenica 16 maggio, al sabato. Il motivo? Far sì che in quel giorno tutta l'attenzione sia dedicata alle colleghe della squadra femminile che alle 21:00 scenderanno in campo al Gamla Ullevi di Goteborg per la finale di Women's Champions League contro il Chelsea. Un appuntamento storico per la squadra catalana che per la seconda volta nella sua storia andrà all'assalto del titolo europeo.

L'ostacolo principale è il regolamento del massimo campionato iberico che prevede per le ultime giornate la contemporaneità delle sfide fra squadre che si giocano il medesimo obiettivo. Qualora LaLiga dovesse accettare la richiesta del Barcellona quindi potrebbero essere diverse le gare di quel fine settimana riprogrammate per garantire il rispetto dei regolamenti.