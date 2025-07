Ufficiale Andorra, Piqué piazza il colpo in porta: Yaakobishvili arriva in prestito dal Barcellona

Mattinata movimentata in casa dell'Andorra, che nel giro di poche ore ha ufficializzato due nuovi rinforzi. Dopo l’arrivo di Minsu dal Girona, è toccato ad Aron Yaakobishvili, portiere classe 2006 che arriva in prestito dal Barcellona fino al 30 giugno 2026. Il giovane estremo difensore vestirà la maglia tricolore del club del Principato, aumentando la concorrenza tra i pali in vista del ritorno in Segunda División.

Con l’innesto dell’ungherese, Ibai Gómez può contare su un reparto portieri di assoluta affidabilità, completato da Nico Ratti e Owono. Salvo sorprese, la porta è ora blindata. Cresciuto nella cantera blaugrana dopo essere arrivato nel 2018 dall’Atlètic Sant Just, Yaakobishvili è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del Barcellona, tanto da aver già firmato un contratto fino al 2028. Nella scorsa stagione ha alternato presenze tra il Juvenil A - con cui ha conquistato Liga División de Honor, Copa del Rey e UEFA Youth League - e il Barça Atlètic, con cui ha debuttato nella sesta giornata di Primera RFEF, il 27 settembre 2024, contro il Tarazona.

Non sarà semplice per lui trovare spazio nell’Andorra, viste le gerarchie già esistenti, ma il Barça ritiene che questa esperienza nel calcio professionistico possa rappresentare un passo importante nella sua crescita. Dotato di ottimi riflessi e abilità nel gioco con i piedi, Yaakobishvili è pronto per la sua prima sfida tra i grandi.