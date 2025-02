Ufficiale Bayern Monaco, ecco l'annuncio tanto atteso: arriva Caruso in prestito dalla Juve

Fa caldo, moltissimo, in una città vicino a Torino, che si chiama Pianezza. Ma non lo sente nessuno: c’è una grande, immensa avventura che sta nascendo, quella della squadra femminile della Juventus, la Juventus Women.

Non può che essere un derby la prima uscita delle ragazze bianconere, che quel giorno segnano i primi gol (tredici, per la precisione) di tantissimi, in una storia incredibile, che inizia quel giorno e che continua a regalarci emozioni infinite ancora oggi. In quel giorno, in quel primo capitolo, in quelle prime righe di un libro infinito, c’è anche un nome, che si iscrive al tabellino non solo per la presenza, ma anche perché segna non uno, ma due gol.

Il nome è quello di Arianna Caruso.

Oggi annunciamo che il nostro viaggio insieme finisce qui: Arianna si trasferirà in prestito, con obbligo di riscatto, al Bayern Monaco. Si aprono per lei, dunque, le porte del calcio internazionale, nel quale ha già saputo, eccome, farsi valere con la nostra maglia, nelle esperienze europee della Juventus in Women’s Champions League, competizione nella quale ha segnato sette reti in trentacinque presenze.

E’ inutile descrivere cosa è stata Arianna per la nostra storia, e forse definirla “pilastro” sarebbe riduttivo: abbiamo detto che lei c’era nel giorno 1, ma non solo: è stata la prima, un anno fa, a raggiungere la quota di 200 presenze in maglia bianconera.

Ma i dati e le statistiche ve le racconteremo poi.