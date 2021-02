Bonansea: "Prima del Mondiale dissi che sognavo la vittoria. Vale lo stesso per Euro '22"

vedi letture

L'attaccante dell'Italia femminile Barbara Bonansea, autrice di una doppietta contro Israele, ha parlato alla Rai nel dopo gara del Franchi rispondendo in maniera sibillina sul sogno da coltivare nell'anno e mezzo che ci separa dal prossimo Europeo: “Sono contentissima, sia per la doppietta sia per la prestazione di tutta la squadra. L’avevamo preparata per segnare tanti gol. Europeo? Prima del Mondiale quando mi avete chiesto cosa volevo e io vi risposi che volevo vincerlo. Ora immaginate cosa vi posso rispondere (ride. NdR)”.