Ufficiale Juventus Women, rinnovo fino al giugno 2026 per Barbara Bonansea

vedi letture

Barbara Bonansea ha firmato il prolungamento di contratto con le Juventus Women fino al 30 giugno 2026, con opzione fino al 2027, confermandosi ancora una volta uno dei riferimenti del gruppo bianconero - protagonista anche in questi mesi sia con le giocate e i gol in campo, che con il carisma e il ruolo da leader in spogliatoio.

Arrivata sin dal primo giorno del progetto Women nel 2017, dopo essere cresciuta nel Torino e aver dominato la scena con il Brescia, l’attaccante classe ’91 ha visto nascere la nostra squadra, conquistando decine di trofei e affermandosi come una delle stelle del calcio italiano.

"Nella mia carriera il periodo più lungo in cui sono stata in un club coincide con otto stagioni e di conseguenza questo rinnovo di contratto - spiega la numero 11 bianconera ai canali ufficiali della Vecchia Signora -, che mi porterà nella nona, ha qualcosa di veramente diverso dagli altri prolungamenti perché mi porterà all’esperienza più duratura legata a una sola squadra. Sinceramente non mi sembrano passati così tanti anni, ci sono stati molti cambiamenti e quindi non ho la sensazione che sia trascorso realmente così tanto tempo. Sono molto soddisfatta, abbiamo creato un bel gruppo e finora abbiamo disputato un ottimo campionato, ma la parte più bella arriverà adesso. Durante la scorsa stagione ho affrontato per la prima volta un periodo meno positivo a livello individuale, c’era qualcosa che mi mancava, ma sono contenta di averlo superato. Quando ti senti bene, giochi meglio e ti diverti, la vita è più felice e di conseguenza ne beneficia anche il rendimento in campo".