Ufficiale Cambio alla guida del Napoli Femminile: Sassarini è il nuovo tecnico. Esonerato Mango

vedi letture

Il Napoli Femminile annuncia il cambio di guida tecnica della squadra. Nel ringraziare mister Salvatore Mango per il lavoro svolto fin qui, per la passione e l’impegno profusi in campo, diamo il benvenuto a mister David Sassarini, che da oggi è il nuovo allenatore della squadra azzurra.

Classe 1972, nato a La Spezia, Sassarini porta con sé una vasta esperienza maturata sia in Italia che a livello internazionale. Tra i suoi incarichi più significativi degli ultimi anni si annoverano la guida della Sampdoria Primavera, del Karagümrük in Turchia, e delle prime squadre di Vis Pesaro, Pistoiese, Venezia e Spal.

Mister Sassarini arriva all’ombra del Vesuvio con grande entusiasmo: “Sono felice di avviare questo percorso: avremo tanto da lavorare, giorno per giorno, per migliorarci. Dobbiamo mettere in campo passione, coraggio e voglia di divertirci: ogni partita sarà importante per raggiungere il nostro obiettivo.”

Al nuovo tecnico, un caloroso benvenuto nella famiglia del Napoli Femminile.