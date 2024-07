Ufficiale Cetinja saluta l'Inter: "Grazie di cuore alla famiglia nerazzurra". La attende la Lazio

"Grazie di cuore alla famiglia nerazzurra. Allo staff dirigenziale e tecnico, alle mie compagne di squadra ed in generale a tutte le persone che hanno lavorato vicino a noi. Un grazie speciale lo dedico ai tifosi che ci hanno sempre dato una marcia in più". Con questo messaggio sui propri canali social la portiera Sara Cetinja ha salutato l'Inter dopo una stagione in cui ha diviso la titolarità con Francesca Durante collezionando 26 presenze fra campionato e Coppa Italia.

Per la serba classe 2000, arrivata in Italia nel 2021 per vestire la maglia del Pomigliano (47 presenze in due stagioni) dovrebbe esserci una nuova esperienza nel nostro paese con la maglia della Lazio neopromossa in Serie A.