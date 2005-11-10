Torino, Petrachi: "Parlerò con Che Adams. Simeone voleva tornare a casa, ora è ripartito con grinta"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato a lungo anche dei singoli del reparto offensivo a disposizione di Ignazio Abate.

Qual è la situazione di Adams?

"Al momento è in vacanza, beato lui...(ride, ndr). Quando tornerà, gli parleremo e vedremo cosa vuole fare. A gennaio ci fu una richiesta per lui, mi diede disponibilità a restare ma per riparlarne in estate".

E di Duvan Zapata?

"Si è dimostrato leader silenzioso, parla poco ma incide e dice cose sagge. Si è spalmato lo stipendio, ha fatto un gesto importante. Lo Zapata di gennaio in poi può darci tanto".

Simeone ha fatto capire di voler ascoltare le sirene del River Plate...

"Su Simeone c'è stata una situazione di voler tornare a casa, ci sono momento in cui un giocatore è stanco e pensa alla famiglia, tutti abbiamo debolezze. Ma gli abbiamo fatto capire che è giovane e che non è ancora il tempo di tornare a casa, lui lo ha capito e ci mette entusiasmo. Abate gli ha parlato per mezz'ora, è ripartito con grinta. E anche a Vlasic ho chiesto categoricamente di restare, è un giocatore da Toro: sono innamorato calcisticamente di lui, è un esempio. Rinnoveremo il contratto a Paleari, dovrà essere da chioccia per chi arriverà e ha dimostrato il suo valore. C'è voglia di creare l'entusiasmo che a gennaio non ho trovato"