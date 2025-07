Ufficiale Doppio rinforzo per il Como Women, ecco Alexandra Chidiac e Veronica Bernardi

F.C. Como Women è lieto di annunciare l’arrivo di due nuove calciatrici che andranno a rinforzare la rosa a disposizione per la stagione 2025/26. Si tratta di Alexandra Carla Chidiac, centrocampista australiana con un ricco bagaglio internazionale, e di Veronica Bernardi, giovane attaccante italiana.

Alexandra Carla Chidiac

Alexandra Carla Chidiac, centrocampista australiana, è stata acquisita a titolo definitivo dal Melbourne Victory. La giocatrice ha firmato un contratto che la legherà al Como Women fino a giugno 2028.

Nata a Sydney nel 1999, Chidiac è alla sua prima esperienza nel campionato italiano, portando con sé un bagaglio internazionale di altissimo livello. Nonostante la giovane età, è già considerata una delle figure più rappresentative del calcio femminile australiano e fa parte in pianta stabile della Nazionale maggiore.

La sua carriera, iniziata nel 2014 con l’Adelaide United, l’ha vista protagonista in diverse realtà di rilievo: dal trionfo con il Melbourne City nella storica stagione 2015/16, al titolo conquistato in Spagna con l’Atlético Madrid (2018/19), fino alle esperienze in Giappone (JEF United Chiba), Stati Uniti (Racing Louisville) e Messico (Tigres UANL). Con il Melbourne Victory ha inoltre vinto la Championship e ottenuto il prestigioso riconoscimento individuale della Julie Dolan Medal come miglior giocatrice della stagione.

“Sono molto felice di essere arrivata al F.C. Como Women. Giocare in Italia è sempre stato uno dei miei obiettivi: desideravo da tempo immergermi nella bellezza della cultura, dello stile di vita e misurarmi con un campionato che valorizza le mie caratteristiche tecniche” le prime parole della calciatrice australiana. “Fin dal rebranding del Club, ho seguito con interesse il suo percorso e ho sempre apprezzato la sua totale dedizione al calcio femminile”.

Veronica Bernardi

Veronica Bernardi è una nuova calciatrice di F.C. Como Women, firmando un contratto fino al 2028. L’attaccante classe 2005, arriva a titolo definitivo dalla AS Roma, club con cui ha raggiunto le Final Four del campionato Primavera nella stagione 2023/24. Nell’ultima stagione ha vestito in prestito in Serie B la maglia dell’Hellas Verona, realizzando 8 gol e mettendosi in mostra per qualità tecniche e personalità.

Cresciuta calcisticamente tra le fila dell’ASD Gatteo FC e successivamente del Cesena, dove ha militato per otto stagioni, Bernardi ha vestito anche la maglia della Nazionale Italiana giovanile U19. Queste le sue prime parole con la maglia lariana: "Sono davvero felice e orgogliosa di entrare a far parte di questa società, che fin dal primo momento mi ha trasmesso grande fiducia. Per me è l’inizio di un nuovo capitolo, sia a livello professionale che personale, e non vedo l’ora di dare il massimo, dentro e fuori dal campo."