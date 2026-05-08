Coppa Italia Femminile a Vicenza, Cappelletti: "Desiderio realizzato. Ci sarà un grande pubblico"

Sarà Vicenza a ospitare la finale di Coppa Italia Femminile fra Juventus e Roma in programma domenica 24 maggio alle ore 18:00 (diretta Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW). Un appuntamento a cui la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti tiene molto visto il legame con la città veneta.

“Ringrazio il Comune di Vicenza e il Vicenza Calcio per averci accolte, Trenitalia e Frecciarossa per essere di nuovo al nostro fianco. Ho desiderato fortemente che, prima o poi, la finale di Coppa Italia Women Frecciarossa si potesse disputare a Vicenza, una città che per me significa molto. - sono le sue parole ai canali della FIGC - È la città in cui Paolo (Rossi NdR), mio marito, ha scritto pagine straordinarie della sua carriera e che continua a onorare la sua memoria, ma è una città che ha accolto anche la mia famiglia e in cui c’è grande tradizione calcistica. Sarà un fine settimana dal sapore speciale, di presente e di futuro, perché per la prima volta alla finale della Coppa Italia uniremo quella della Coppa Italia Primavera, che vedrà protagoniste alcune delle migliori giovani calciatrici italiane.

Il nostro è un lavoro che si dedica tanto al vertice quanto alla base, ed è bello poter regalare lo stesso palcoscenico alle giocatrici che rappresenteranno il domani dei nostri club e della nostra Nazionale. Già in occasione della partita della Nazionale del marzo scorso il pubblico di Vicenza ha risposto alla grande: sono convinta che anche Juventus e Roma giocheranno davanti a una splendida cornice di pubblico, in un evento che chiuderà un'altra entusiasmante stagione”.