Esclusiva TMW Cappelletti: "Serie A Women sempre più competitiva. Il prossimo passo è la sostenibilità"

Presente al Gran Galà del Calcio ADICOSP Woman la presidente della Divisione Serie A Women Federica Cappelletti ha parlato del momento che vive il massimo campionato italiano e dei prossimi passi per crescere ulteriormente: "Una Serie A sempre più competitiva, con squadre che non sono più scontate e un campionato che va seguito fino alla fine perché non dà certezze. La Serie A sta crescendo in maniera costante e veloce, tutte le squadre stanno lavorando molto bene e siamo felici di questo".

Tutte le componenti stanno dimostrando grande unità nel far crescere questo settore

"Siamo tutte molto unite come Divisione Serie A, Federazione e club che stanno facendo sforzi enormi da ogni punto di vista. Continuando così ci sarà una crescita sempre più importante, riconoscibile ed evidente".

Quali sono i prossimi passi da fare?

"I prossimi passi sono il raggiungimento della sostenibilità. Questo è il tema del momento perché sono stati raggiunti elementi sostanziali come il professionismo o la crescita delle società e la loro visibilità. Quello che manca è raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e competitivi anche a livello internazionale".