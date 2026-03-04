Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati

Anche questo anno, torna il Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp-Premio Sissy Trovato Mazza, che si terrà mercoledì 18 marzo 2026 presso la lussuosa cornice dello Sheraton Parco De’ Medici Roma Hotel, che dalla primavera del 2025 sta ospitando i galà dell'associazione del presidente Alfonso Morrone: un galà, quello ormai imminente, che guarderà alla stagione scorsa, il campionato 2024-2025.

Questo pomeriggio alle ore 17:30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza di presentazione dell'evento, con il neo direttore ad interim di Rai Sport Marco Lollobrigida a moderare; ovviamente presente il prima citato Morrone, e con lui anche il deputato Ettore Rosato, la dottoressa Gabriella Marano (psicologa clinica e forense e criminologa) e Irene Marotta, comandante G.S. Fiamme Azzurre. Svelate tutte le figure sportive del calcio femminile che verranno premiate.

Di seguito, tutto nel dettaglio:

• Premio Sissy Trovato Mazza Alla Carriera - ELISABETTA BAVAGNOLI (AS Roma)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Calciatrice - MICHELA CAMBIAGHI (Inter)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Giovane U23 - ALICE CORELLI (AS Roma)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Allenatore - MASSIMILIANO CANZI (Juventus)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Direttore Sportivo - ALESSANDRO TERZI (Sassuolo)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Agente Sportivo - MARTINA VAGHEGGI

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Calciatrice Dilettante - ROSSELLA TATA (Frosinone)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Calciatrice Futsal - ERIKA FERRARA (Okasa Falconara)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Goal - MARIJA BANUSIC (Napoli Women) in Napoli Women - Como Women del 9.2.2025

• Premio Sissy Trovato Mazza - Miglior Arbitro - DEBORAH BIANCHI

• Premio Sissy Trovato Mazza - Empowerment Femminile - FEDERICA CAPPELLETTI

• Premio Sissy Trovato Mazza - Stampa e TV - VALERIA CIARDIELLO

• Premio Sissy Trovato Mazza - Sport e Diritto - FLAVIA TORTORELLA

• Premio Sissy Trovato Mazza - Sport e Cultura - ANDREA CARNEVALE per il libro “Il destino di un bomber”

• Premio Sissy Trovato Mazza - Sport e Impatto Sociale - DARIA BRAGA - Direttrice Fondazione LAUREUS Italia

• Premio Sissy Trovato Mazza - Leghe Alternative - ANDREA MONTEMURRO - Pres. Confederazione Calcistica Italiana

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Atleta Fiamme Azzurre - SILVIA PELLITTIERI

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Atleta Paralimpica Fiamme Azzurre - FRANCESCA SALVADE’

• Premio Speciale Sissy Trovato Mazza - DIANA DI MEO

• Premio Speciale Sissy Trovato Mazza - Sviluppo del Calcio Femminile - GIORGIO COVIELLO