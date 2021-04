Coppa Italia femminile, la Juve vince la semifinale di ritorno. Ma Roma in finale col Milan

La finale di Coppa Italia femminile metterà di fronte Roma e Milan. Le giallorosse hanno infatti superato la Juventus Women col risultato complessivo di 4-4: di fatto decide il 2-1 dell’andata in favore della Roma. Le ragazze di Bavagnoli passano così dopo una semifinale di ritorno giocata oggi e a dir poco emozionante: vantaggio bianconero con Girelli, poi rimontato dai gol di Lindsay Thomas e Paloma Lazaro. Nel finale il 2-2 della Juve di Girelli e poi il gol di Sara Gama, che ha fissato il risultato parziale sul 3-2. Non basta per la formazione di casa: in finale di Coppa Italia va la Roma, sfiderà il Milan.