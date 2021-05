Domani la finale di Coppa Italia femminile. Ganz: "Giacinti-Dowie titolari. La Roma è cresciuta"

È la vigilia della finale di Coppa Italia femminile. Domani, al Mapei Stadium (inizio ore 20.30), si affronteranno Milan e Roma e Maurizio Ganz è molto emozionato: "A inizio anno speravamo di poter fare un grande campionato. Abbiamo ottenuto una qualificazione Champions meritatissima, la finale è un trofeo da portare a casa. Chi vincerà domani porterà a casa il primo trofeo, ci proveremo. La Champions è stata una cosa eccezionale, a inizio campionato si parlava solo di Roma e Fiorentina. Bisogna dare valore al campionato delle mie ragazze. Poche chiacchiere e tanto sudore. Domani sarà una partita secca: a Sassuolo ho scelto Grimshaw per un certo tipo di gioco, domani ci sarà bisogno di fare gol e ci saranno le due attaccanti, Dowie e Giacinti. La Roma? Sta crescendo, quest'anno l'abbiamo incontrata due volte. Sono migliorate tanto, l'acquisto di Linari è stato importante. Hanno un capitano, Bartoli, con grande esperienza e trasporto. Hanno Lazaro che ha fatto molto bene e hanno Giuliano che è una giocatrice fantastica. Hanno un gioco molto buono, non lesinano l'attacco. Dovremo essere bravi a fare la partita perfetta, anche noi abbiamo armi importanti in avanti. Sarà una partita equilibrata, abbiamo meritato di arrivare in finale di Coppa Italia".