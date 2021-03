Dopo la conquista dell'Europeo l'Italdonne torna in campo: il 13 aprile sfida all'Islanda

La Nazionale Femminile tornerà in campo martedì 13 aprile (sede e orario da definire) per affrontare l’Islanda in una gara amichevole. Le Azzurre sono reduci dalla vittoria (12-0) contro Israele, grazie alla quale hanno conquistato la qualificazione diretta ai prossimi Europei femminili che si disputeranno tra un anno e mezzo in Inghilterra.

Italia e Islanda si sono incontrate finora cinque volte, il bilancio è di due vittorie per le Azzurre e tre pareggi. L’ultima partita risale a marzo 2007 nel Torneo internazionale di Algarve, dove l’Italia vinse 2-1.