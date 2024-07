Ufficiale Dubcova saluta il Milan e l'Italia: giocherà nel St. Polten. Ha firmato fino al 2026

Dopo l'addio al Milan, con cui ha disputato 51 presenze segnando otto reti nell'ultimo biennio, per Kamila Dubcova c'è una nuova esperienza lontano dall'Italia - dove ha vestito anche la maglia del Sassuolo - come quella in Austria nelle file del St. Polten. Lo ha annunciato il club austriaco sui propri canali spiegando che la fantasista classe '99 ha firmato un contratto biennale.

"Sono molta motivata a iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Spero di poter imparare qualcosa dalle nuove compagne di squadra, dallo staff e dai dirigenti oltre che dal campionato austriaco. - ha spiegato la calciatrice della Repubblica Ceca - Voglio che la squadra giochi bene a calcio e la gente capisca che ci divertiamo guardando il modo in cui giochiamo".