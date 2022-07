ufficiale Milan Femminile, colpo Kamila Dubcova a centrocampo. Con lei la gemella Michaela

Colpo a centrocampo per il Milan Femminile che ha tesserato Kamila Dubcova, classe'99 grande protagonista nelle ultime tre stagioni con la maglia del Sassuolo. Assieme a lei arriva anche la sorella gemella Michaela, già in neroverde per due stagioni, che era tornata in patria per vestire la maglia dello Slovacko. Questa la nota del club rossonero:

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato le calciatrici Kamila e Michaela Dubcová.

Kamila, centrocampista della Repubblica Ceca, ha disputato le ultime tre stagioni con il Sassuolo, mentre Michaela, dopo una stagione al Sassuolo, dal 2020 al 2022 ha giocato per lo Slovácko. Entrambe le calciatrici, protagoniste anche con la Nazionale Ceca, hanno firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024".