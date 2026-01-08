Fiorentina Femminile, Della Peruta va in prestito al Feyenoord. Dove ritrova la sorella
Si è chiusa - almeno temporaneamente - l'avventura a Firenze di Victoria Della Peruta, che ha salutato la Fiorentina Femminile ed è passata in prestito al Feyenoord; prestito secco, quindi fino al 30 giugno 2026. Proprio nella compagine olandese, Della Peruta ritroverà la sorella maggiore, Talia Della Peruta, centrocampista arrivata a Rotterdam ad agosto.
Di seguito la nota ufficiale della società toscana:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto in prestito le prestazioni sportive della calciatrice Victoria Della Peruta al Feyenoord. La calciatrice giocherà in Olanda fino al 30 Giugno 2026, termine della Stagione sportiva attuale.
In bocca al lupo Tori!".
Questo, invece, il comunicato del club olandese: "Cognome familiare... Volto nuovo di zecca!
Tori DellaPeruta si trasferisce in prestito al Feyenoord. L'attaccante 21enne, sorella minore di Talia DellaPeruta, sarà in prestito per il resto della stagione dall'ACF Fiorentina".
