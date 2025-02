Ufficiale Fiorentina Femminile, dalla Roma arriva Della Peruta. Contratto fino al 2028

vedi letture

Lo avevamo anticipato ieri, ora arriva l'ufficialità perché, con la nota che di seguito riportiamo, la Fiorentina Femminile "comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Victoria Della Peruta.

Attaccante, classe 2004, Victoria è nata ad Atlanta in Georgia (USA) ed è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti dove ha frequentato e giocato all’Università della North Carolina. Il suo passaggio al calcio italiano avviene nel 2022 quando indossa la maglia del Pomigliano e poi quella della Sampdoria. Acquistata dalla Roma, è rimasta in prestito in blucerchiato prima di scegliere il Viola di Firenze.

Naturalizzata italiana, Victoria ha già giocato in Nazionale U19 e U23. La neo attaccante ha scelto il numero 8 e ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30/06/2028.

BENVENUTA TORI!".