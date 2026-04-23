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Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028

Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 12:25Calcio femminile
Claudia Marrone

Giornata di rinnovo per la Fiorentina Femminile, che ha annunciato il prolungamento del tecnico svedese Pablo Pinones-Arce (che stasera sarà anche ospite della trasmissione di Radio FirenzeViola 'L'altra metà della Viola'): il trainer ha sottoscritto un biennale, con nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota del club:

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’incarico di Allenatore della Prima Squadra Femminile a Pablo Piñones-Arce. Il tecnico svedese, alla guida della Fiorentina da questa stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.  
Buon lavoro Mister!!".

Sono seguite le sue parole alla firma: "Desidero ringraziare in primis la Famiglia Commisso e la dirigenza viola che crede, ha creduto e continua a credere in me. Condivido la visione del club e gli obiettivi che si è posto nel settore femminile, sono convinto di poter essere la persona giusta per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. In questa stagione abbiamo già portato avanti alcuni cambiamenti che ci hanno indirizzato nella giusta direzione. Il lavoro però è appena iniziato, dobbiamo proseguire su questo cammino, con un senso di identità e di impegno che deve caratterizzarci”.

In chiusura, anche il commento del DS Simone Mazzoncini: “Abbiamo deciso di rinnovare l’accordo con Mister Pinones Arce per dare continuità al nostro progetto. All’inizio della scorsa stagione il club ha preso la decisione di puntare su un profilo estero, con metodologia e mentalità differente. L’obiettivo è quello di costruire un progetto di ampio respiro, a cui serve tempo e lavoro. Durante questa stagione abbiamo visto un indirizzo positivo, c’è stata qualche innegabile battuta d’arresto ma visti i tanti cambiamenti era da considerare nell’ambito di una costruzione a lungo termine. Vogliamo dare continuità al lavoro svolto per poter sviluppare le idee e la visione che il club ha per la squadra femminile. Un aspetto fondamentale che voglio sottolineare è il fil rouge che dall’Academy arriva fino alla prima squadra. Abbiamo inserito due ragazze giovani in rosa e Mister Pinones Arce punta molto allo sviluppo del nostro settore giovanile: questa è una pietra miliare su cui costruire il futuro”.

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