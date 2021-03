Fiorentina Women's, Sabatino: "Anno sfortunato. Speriamo arrivi la svolta al più presto"

"Il City è davvero forte, è 2° in campionato. E il passivo subito in casa loro è pesante. Insomma non dobbiamo nasconderci, sarà durissima. Ma non per questo non saremo motivate. Cercheremo di limitare i danni e disputare una buona prestazione onorando la maglia che indossiamo e il club che rappresentiamo": esordisce così, dalla colonne di Tuttosport, Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina Women's.

Le viola domani saranno impegnate nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Manchester City, vittorioso all'andata per 3-0, situazione che complica la strada alle toscane, già fuori dalla Coppa Italia e sconfitta nella finale di Supercoppa: "Per me è il primo anno a Firenze, mi aspettavo di vincere qualcosa. Purtroppo non è stato così. E' un anno sfortunato, abbiamo avuto tante assenze per infortunio e il Covid, e c'è stato pure qualche addio di livello. Speriamo arrivi la svolta al più presto".

Alle porte anche la gara contro la Juventus: "Ora siamo concentrate sulla gara di Champions, poi ci prepareremo per la sfida con la capolista fra una decina di giorni. Al di là della posta in palio sappiamo quanto conti per Firenze questa partita sia per il calcio maschile che per quello nostro. La maglia viola va sempre onorata, come quella della Nazionale".