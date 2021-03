Fiorentina Women's, Sabatino sulla Nazionale: "Meritata la qualificazione a Euro 2022"

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'attaccante della Fiorentina Women's Daniela Sabatino ha parlato anche della Nazionale. A partire dalla centrata qualificazione a Euro 2022: "Una bellissima emozione, indescrivibile. Giocare al Franchi ci porta davvero bene (sorride, ndr), impossibile dimenticare la gioia per aver conquistato in questo stadio il pass per il Mondiale 2019. E adesso è arrivata quest'altra soddisfazione. Nonostante la rappresentativa israeliana fosse in emergenza io e le mie compagne volevamo dimostrare che la nostra Nazionale sta crescendo e meritava di qualificarsi subito, evitando la trappola dei playoff. Così è stato".