Ufficiale Francia, Renard annuncia: “Dopo l’Olimpiade lascio la guida della nazionale femminile”

L’esperienza di Hervé Renard sulla panchina della Francia Femminile si esaurirà con l’Olimpiade di Parigi in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Lo ha confermato il tecnico nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi a poco più di un mese dall’avvio della competizione: “Se ci proiettiamo sul 10 agosto (data della finale del torneo olimpico NdR) vuol dire che resterò qui per altri 48 giorni e tutta la squadra vuole restare insieme così a lungo. Per vincere il torneo, oltre al talento, serviranno sia lo stato d’animo sia la coesione nel gruppo, se avremo questi tre ingredienti non possiamo sperare in nulla. - prosegue Renard – Ci attende un periodo intenso perché anche la qualificazione agli Europei è molto importante e dobbiamo fare una preparazione atletica che ci permetta di essere in forma sia per queste sfide sia per l’Olimpiade”.

“Non ci sono preoccupazioni per il fatto che io vada via a fine torneo, - conclude Renard - questa sarà la mia undicesima competizione internazionale e ho l’esperienza per gestire questa situazione, inoltre c’è sempre l’orgoglio di indossare la divisa della nazionale francese e la voglia di chiudere in bellezza”.

Nel futuro del tecnici ci sarebbe il ritorno su una panchina maschile con l’obiettivo di trovare una nazionale con cui provare a conquistare la qualificazione al Mondiale che si terrà nel 2026 in Nord-Centro America.