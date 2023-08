ufficiale Fiorentina Femminile, ritorno in prestito al Napoli per Giacobbo

Già in prestito al Napoli Femminile nei sei messi conclusivi della passata stagione, per la centrocampista Giulia Giacobbo (20 anni) è tempo di tornare in Campania, nuovamente a titolo temporaneo, anche se stavolta per giocare in un'altra categoria, la Serie B.

Di seguito il comunicato della Fiorentina Femminile sul trasferimento della calciatrice classe 2003: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti delle prestazioni sportive della calciatrice Giulia Giacobbo al Napoli Femminile fino al 30 Giugno 2024".