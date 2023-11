ufficiale Il Ct Voss-Tecklenburg saluta la Germania Femminile. Interrotto il rapporto con la DFB

"La DFB e il Ct della nazionale Martina Voss-Tecklenburg interromperanno la loro collaborazione con effetto immediato. Questo è il risultato di una riunione congiunta venerdì scorso, che è stata approvata dall'assemblea degli azionisti e dal consiglio di sorveglianza della DFB GmbH & Co KG nella riunione di sabato. La conversazione di venerdì si è svolta in un clima di fiducia. Dopo un'analisi dettagliata della prestazione deludente della squadra nazionale femminile agli ultimi Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, si è convenuto che la squadra avesse bisogno di un nuovo inizio in termini di leadership sportiva": con questo comunicato, la Federazione tedesca annuncia l'addio del Ct della Germania Femminile (per altro sostituita ad interim per malattia da Horst Hrubesch).

Hanno fatto seguito le parole del presidente della DFB Bernd Neuendorf: "A nome della DFB e anche personalmente, vorrei ringraziare Martina Voss-Tecklenburg per la collaborazione degli ultimi anni. Durante questo periodo sono stati dati importanti impulsi nel settore del calcio femminile. L'ingresso della Nazionale nella finale degli Europei 2022 in Inghilterra ha dato un enorme impulso al calcio femminile e femminile. Questo successo è e rimarrà legato a Martina Voss-Tecklenburg. Auguriamo a Martina Voss-Tecklenburg il meglio a livello personale e sportivo".