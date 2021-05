Gobetti, nipote-calciatrice di Baggio: "Sarebbe bello se con lui ci fosse più attenzione per noi"

Si chiama Camilla Gobetti, ha 17 anni e gioca come esterna di centrocampo nella Primavera del Vicenza. È la nipote calciatrice che Roberto Baggio nei giorni scorsi ha nominato in un’intervista rilasciata al Venerdì. Intervistata dal Corriere della Sera la giovane calciatrice ha parlato della sua passione per il calcio comune al famoso zio che nel lontano 1993 vinse il Pallone d’Oro. “Alle bambole preferivo un prato e un pallone,anche un foglio accartocciato andava bene. Lo zio dice che noi donne abbiamo passione e carattere, il fatto che io giochi ha attirato la sua attenzione, sarebbe bello che, anche grazie a lui, noi ragazze riuscissimo ad avere un po’ più di visibilità. - continua Gobetti parlando anche di quando Baggio la andò a trovare agli allenamenti - Nessuno svenimento, ma tutte le mie compagne conservano la foto di gruppo con lui. Personalmente faccio fatica a prendere coscienza della sua importanza nel calcio italiano e mondiale, per me è Roby che ai pranzi di famiglia ci fa ridere con le imitazioni dei parenti, prende in giro mamma e gli altri fratelli, scherza, li fa spaventare. I miei obiettivi? La maturità al liceo economico-sociale l’anno prossimo, forse l’Università. Non è facile conciliare studio e sport ma io sono determinata, mi impegno e ci riesco. La maglia della Nazionale la sogniamo tutte, dipende da me. Devo lavorare, allenarmi, diventare brava”.