Goleada del Barcellona nel 'Clasico'. Il Bayern di Caruso vince a Manchester. I risultati di UWCL

Nella serata di ieri sono andate in scena altre due gare dell’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League e lo spettacolo non è mancato. Nel ‘Clasico’ il Barcellona ha ipotecato il passaggio del turno imponendosi con un netto 6-2 in casa del Real Madrid trascinato dalla centravanti Ewa Pajor, doppietta per lei, con Brugts, Paredes, Vicky Lopez e la solita Putellas a chiudere il ‘set’. Per la squadra della capitale invece c’è la doppietta di Linda Caicedo a rendere meno pesante il passivo.

A Manchester invece il Bayern Monaco di Arianna Caruso, assist per lei in occasione del primo gol, si è imposto per 3-2 sullo United grazie alla doppietta di Pernille Harder e al gol di Tanikawa. Di Le Tissier e Lundkvist i gol delle inglesi che tengono aperta la porta alla qualificazione.

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione 1-0

14' Beerensteyn

Arsenal – Chelsea 3-1

23' Blackstenius (A), 32' Kelly (A), 65' James (C), 75' Russo (A)

Real Madrid – Barcellona 2-6

6’ e 57’ Pajor (B), 13’ Brugts (B), 30’ e 66’ Caicedo (R), 32’ Paredes (B), 64’ Vicky Lopez (B), 89’ rig. Putellas (B)

Manchester United - Bayern Monaco 2-3

2’ e 71’ Harder (B), 24’ rig. Le Tissier (M), 76’ Lundkvist (M), 84’ Tanikawa (B)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)

Semifinali

1: Manchester United / Bayern Monaco - Real Madrid / Barcellona

2: Arsenal / Chelsea - Wolfsburg / Lione

Andata: 25/26 aprile

Ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2