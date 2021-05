Guarino saluta la Juve Women: "Grazie di aver creduto in me. Fiera del nostro cammino"

vedi letture

L'allenatrice Rita Guarino attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto salutare la Juventus Women dopo il divorzio arrivato nelle scorse settimane che pone fine a un quadriennio vincente:

"Dopo 4 stagioni in bianconero, pronuncio #finoallafine non più a squarciagola, ma con quel nodo in gola incapace di far fluire tutte le emozioni che in questi quattro anni hanno arricchito questo splendido viaggio.

Tutti avete visto e condiviso i nostri trionfi e i nostri insuccessi, ma ciò che è invisibile agli occhi è tutto l’impegno e la dedizione che ogni giorno abbiamo profuso per migliorare, per superare noi stesse e le nostre difficoltà, per cercare di ridurre le distanze aggiungendo sempre quel metro in più nel nostro percorso di crescita.

Ragazze, sono fiera di voi, di ciò che abbiamo costruito, intrapreso e conquistato lungo la strada, orgogliosa di quel cammino che da oggi diventerà un ulteriore bagaglio di esperienza. Porterò sempre con me emozioni, attimi e vissuti che rimarranno indelebili.

Non smetterò mai di ringraziare voi tifosi per la vicinanza e il calore che ci hanno supportato in ogni situazione.

Ringrazio il mio staff più stretto e quello “dietro le quinte”, uomini e donne che hanno lavorato duramente nel quotidiano per rendere questa avventura meravigliosa.

Grazie Juventus per aver creduto in me fin dal primo giorno. Siamo partiti da un foglio bianco e insieme abbiamo scritto pagine di una storia unica. La nostra".