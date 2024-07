Ufficiale Il Napoli femminile rinforza il centrocampo con Virginia Di Giammarino: la nota del club

vedi letture

Il Napoli femminile rinforza il centrocampo con Virginia Di Giammarino. Di seguito la nota ufficiale del club campano:

Con oltre 70 presenze nella massima serie con le maglie di Lazio e Pomigliano, arriva a rinforzare il centrocampo azzurro Virginia Di Giammarino, classe '99.

"Napoli è la mia seconda casa e vestire la maglia azzurra è motivo di grande orgoglio per me: sono pronta a mettermi in gioco e sono qui per dare tutto, senza risparmiarmi mai. Credo che la società stia facendo un lavoro importante e vogliamo stupire, per raggiungere il prima possibile l'obiettivo salvezza. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare perché soltanto attraverso l'impegno saremo in grado di mantenere le promesse".