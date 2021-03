Il punto sulla A femminile, botta e risposta fra Milan e Juve. La Florentia fa suo il derby

Il Milan chiama, la Juventus risponde e il campionato di Serie A continua nel segno delle due grandi con il Sassuolo terzo incomodo a debita distanza e una lotta accesissima sia per la quarta piazza (Roma, Fiorentina, Florentia ed Empoli) sia per la retrocessione dove nulla cambia dopo l’ultimo turno.

Partiamo dal Milan che schianta la Pink Bari con un punteggio tennistico in cui si mette in evidenza, oltre la solita Giacinti recuperata dopo il fastidio muscolare accusato con l’Italia, il neo acquisto Yui Hasegawa autrice di una prestazione maiuscola con tanto di doppietta all’esordio in rossonero. Troppo forte la squadra di Ganz per la squadra pugliese che resta inchiodata all’ultimo posto e ora deve sperare in un vero e proprio miracolo per agguantare la salvezza. La Juventus risponde il giorno successivo con una vittoria netta, ma senza goleada, contro un San Marino Academy che dimostra di essere una bella realtà e di continuare a crescere. Apre le marcature una sfortunata autorete di Montali con Hurtig che raddoppia a metà ripresa, ma le Titane non demordono e con il neo acquisto Landa trovano il gol che riapre la gara prima che la solita Cristiana Girelli nel finale non chiuda la pratica e mantenga la Juve al primo posto solitario.

Dietro il duo di testa c’è il Sassuolo che riesce a tenere a bada le avversarie per la terza piazza. La squadra di Piovani fatica contro un Napoli ben messo in campo e porta a casa i tre punti grazie alla prima rete stagionale di Erika Santoro poco prima dell’ora di gioco. Restano così sei la lunghezze di distanza dalla Roma che batte con un gol per tempo - Paloma Lazaro nel primo e Manuela Giugliano nel secondo – l’Empoli in uno scontro diretto per le zone a ridosso del podio. Le giallorosse superano così la Fiorentina, ma devono guardarsi le spalle anche dal ritorno della Florentia San Gimignano.

È proprio delle neroverdi toscane il colpo di giornata. La squadra di Carobbi infatti batte per la prima volta la Fiorentina e fa suo il derby toscano proiettandosi nelle zone alte della classifica. Ad aprire le danze al 53° ci pensa Sofia Cantore, a cui era stato annullato un gol in precedenza, al termine di un perfetto contropiede che coglie la difesa viola scoperta. Tocca poi a Cecilia Re chiudere la gara a un quarto d’ora dalla fine e regalare una gioia ai tifosi neroverdi. Nell’ultima gara della giornata infine successo per l’Inter, col ritorno al gol di Ilaria Mauro, contro un Hellas Verona che resta così ancora invischiata nella zona retrocessione e vede allontanarsi il centro classifica.

I risultati e le marcatrici della 14^ giornata:

Pink Bari-Milan 1-6 (75° Helmvall; 6° Bergamaschi, 21°, 88° Giacinti, 23° Dowie, 31°, 60° Hasegawa)

Napoli-Sassuolo 0-1 (58° Santoro)

Florentia San Gimignano-Fiorentina 2-0 (53° Cantore, 74° Re)

Inter-Hellas Verona 1-0 (75° Mauro)

Roma-Empoli 2-0 (42° Lazaro, 80° Giugliano)

San Marino Academy-Juventus 1-3 (78° Landa; 13° aut. Montalti, 67° Hurtig, 89° Girelli)

Classifica: Juventus 42, Milan 39, Sassuolo 31, Roma 25, Fiorentina 23, Florentia San Gimignano 22, Empoli 20, Inter 17, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Napoli 4, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 16, Giacinti (Milan) 12, Sabatino (Fiorentina) 11, Dowie (Milan) 9, Dubcova (Sassuolo) 8, Pirone (Sassuolo) 8, Lazaro (Roma) 8, Polli (Empoli) 7, Serturini (Roma) 7, Barbieri (San Marino Academy) 7, Marinelli (Inter) 6, Bragonzi (Hellas Verona) 6, Bugeja (Sassuolo) 6