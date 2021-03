In Brasile nasce il Women’s Football Day. La data? Quella della nascita di Marta

vedi letture

L’Assemblea Legislativa dello Stato di Rio de Janeiro lo scorso 26 febbraio ha stabilito per legge l’istituzione del Women’s Football Day in una data, il 19 febbraio, che non è affatto casuale. Si tratta infatti il giorno di nascita della campionessa Marta Vieira da Silva, una delle calciatrici più forti e famose del Mondo che vanta 6 FIFA World Player of the Year, due argenti Olimpici (2004 e 2008), un argento mondiale (2007) e tre Copa America (2003, 2010 e 2018). Un palmares di tutto riguardo a cui si aggiunge il record di marcature in verdeoro (109 di cui ben 17 in una fase finale del Mondiale, record anche questo) e il secondo posto assoluto come presenze con la nazionale (157) dietro la leggenda Formiga.

“Il calcio femminile brasiliano è uno dei più vincenti al mondo e la data migliore per festeggiare è il compleanno della sua più grande calciatrice”. Così la deputata Enfermeira Rejane ha spiegato la scelta della data.