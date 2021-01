Inter Women, Bartonova: "Mi piacerebbe arrivare tra le prime cinque in campionato"

vedi letture

"Dopo una lunga pausa non sarà facile giocare contro l’avversario più duro di tutto il campionato. Però faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo. Sappiamo che la partita sarà molto difficile per noi, spero che lo sarà anche per loro": così, presentando la sfida contro la Juventus Women, la calciatrice dell'Inter Women Eva Bartonova.

Che dalle colonne di Tuttosport ha poi proseguito: "Ovviamente vogliamo fare meglio rispetto all’estate, anche se credo che quella fosse una situazione diversa, perché per tutte le squadre è stato difficile ricominciare dopo tanti mesi integrando i nuovi acquisti. Abbiamo tante ragazze dal profilo alto, nelle prime gare non è andata come volevamo noi, ma stiamo crescendo poco a poco e migliorando come squadra. Questa è la cosa più importante. I gol? Io preferisco vincere la partita. Non mi interessa chi sarà a segnare, per me è importante contribuire con la migliore prestazione possibile. Certo che se segno domenica, dopo non mi prendono più".

E circa i "buoni propositi del 2021: "Semplice: il mio augurio per tutti è quello di avere un anno con tanta salute e zero infortuni. Con l’Inter mi piacerebbe arrivare tra le prime 5 in campionato".