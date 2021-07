Juve Women, Bonansea: "A 21 anni ho lasciato tutto per inseguire il sogno di fare la calciatrice"

Intervistata dai canali ufficiali della Juventus l’attaccante Barbara Bonansea ha parlato dei suoi inizi calcistici e delle rinunce fatte per inseguire i propri sogni: “Quando gioco penso sempre a quando ero più piccola e mi divertivo a farlo, ogni tanto ci complichiamo la vita, ma in realtà il calcio è molto semplice e per me è puro divertimento. Da bambina guardavo il calcio maschile e mi dicevo che sarebbe stato bello diventare così un giorno, ma ho pensato di poter diventare una calciatrice solo quando mi sono trasferita a Brescia. Avevo 21 anni, ho lasciato tutto. La mia squadra, le mie amiche e la mia famiglia per inseguire il mio sogno. Alla fine ho capito che sarei potuta diventare una calciatrice. È stato tanto difficile quanto bello. - continua Bonansea – Ai ragazzini e alle ragazzine dico che la strada non è semplice, che bisogna impegnarsi sempre tantissimo, allenarsi forte e darci dentro. Aver raggiunto tanti obiettivi che mi ero prefissata mi fa sentire un po’ più forte e sicura di me stessa. Se devo uscire dal panorama calcistico un po’ di paura ce l’ho, ma penso che sia normale e poi vorrei intraprendere un’altra vita per conoscere ancora di più di me stessa”.