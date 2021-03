Juve Women, Rosucci elogia le giovani: "Con Glionna, Cantore e Bragonzi il futuro è roseo"

vedi letture

Intervistata dal canale Twich della Juventus, la centrocampista Martina Rosucci ha parlato delle tante giovani di proprietà bianconera che si stanno mettendo in luce in questa stagione: “Il futuro è roseo, ci sono tante giovani sia qui sia in giro di valore. Penso a Cantore, Glionna e Bragonzi che sono giocatrici d’alto livello e che hanno un grande futuro davanti, ma poi ci sono anche Ippolito, Berti e Giordano che sono davvero forti. - continua Rosucci – Il mio rapporto con loro? È un po' particolare perché all’inizio sono cattiva, in senso buono, perché devono capire dove sono. Le ragazze con la testa, che avranno futuro, lo capiscono subito e si comportano di conseguenza”.