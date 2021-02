Juve Women, sirene svedesi per Sembrant. L'Hacken mette sul piatto un contratto pluriennale

vedi letture

Dalla Svezia arrivano sirene importanti per Linda Sembrant, difenditrice della Juventus Women. Secondo il Goteborgs-Posten infatti il BK Hacken, che si è fuso con le campionesse in carica del Kopparbergs/Goteborg FC, sarebbero in pressing per la centrale classe ‘87 a cui sarebbe stato offerto un contratto pluriennale a partire dalla prossima estate quando il suo contratto con le bianconere scadrà. Appare improbabile infatti che la calciatrice lasci la Juve a metà stagione, con ancora il campionato e la Coppa Italia in ballo, ma l’annuncio del suo acquisto da parte del club svedese potrebbe già arrivare nei prossimi giorni.