Ufficiale Juventus, ancora un rinnovo di contratto: anche Lenzini firma fino al 2028

vedi letture

Proseguono i rinnovi di contratto in casa della Juventus Women. Nella giornata di ieri infatti era arrivata la firma di Chiara Beccari, mentre oggi è il turno della difenditrice Martina Lenzini che si è legata ai colori bianconeri fino al 2028 proseguendo così la sua avventura nel club piemontese iniziata fin dalla nascita della squadra nel 2017. Di seguito la nota della società:

"Ancora avanti insieme. Martina Lenzini ha firmato infatti il rinnovo di contratto con la Juventus Women prolungando il suo rapporto con i colori bianconeri fino al 30 giugno del 2028.

Bianconera sin dagli albori del progetto Juventus Women, Lenzini è un esempio perfetto di dedizione e crescita costante. Dopo aver vinto il primo storico scudetto nella stagione 2017/2018, Martina ha trascorso un periodo in prestito al Sassuolo per poi fare ritorno a Torino e diventare una colonna portante della squadra e, in particolare, del reparto difensivo. La sua solidità, la sua caparbietà e le sue letture del gioco l’hanno resa a tutti gli effetti una giocatrice decisiva per la Juventus.

143 le presenze collezionate in maglia bianconera con le quali la calciatrice classe 1998 ha conquistato sei trofei: due campionati, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Con il suo talento, la sua grinta e il suo amore per il Club, siamo certi che Lenzini continuerà a scrivere pagine importanti nella storia bianconera, tutte da vivere assieme".