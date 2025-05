Ufficiale Juventus Women, arriva la spagnola classe 2004 Estela Carbonell

Chiusa con la super vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma la stagione 2024/2025, la Juventus Women ha già iniziato a pensare alla prossima annata accogliendo in rosa una nuova giocatrice. Estela Carbonell, da oggi, è ufficialmente bianconera.

Classe 2004, di ruolo terzino, Estela è di nazionalità spagnola e arriva dal Levante, squadra dove calcisticamente è cresciuta e dove ha giocato oltre settanta partite tra tutte le competizioni. Anche in Nazionale il suo è stato un percorso in costante crescita che le ha permesso di vincere l'Europeo Under 19 nel 2023 con la sua Spagna superando in finale, ai calci di rigore, la Germania.

Per Carbonell, quella che si appresta a iniziare, sarà la prima avventura lontana dalla Spagna, ma nella sua testa gli obiettivi sono già estremamente chiari: «Alla Juventus vorrei crescere a livello calcistico e poter ricambiare tutta la fiducia che questo Club ha riposto in me. Voglio maturare anche come persona, credo che questa sarà una buona esperienza per farlo visto che sarò lontana da casa».