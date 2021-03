Juventus Women, Bonansea fa 50 come Girelli. Nel match clou della stagione

Poco meno di un mese fa Cristiana Girelli aveva festeggiato le sue prime 50 reti con la maglia della Juventus. Un traguardo che nella giornata di ieri ha raggiunto anche un altro simbolo della squadra bianconera come Barbara Bonansea. La numero 11 ha raggiunto questo importante risultato nella gara che ha probabilmente messo la parola fine alla corsa scudetto. Contro il Milan secondo infatti Bonansea ha aperto le danze nel 4-0 che le bianconere hanno rifilato alle avversarie portandosi così a +6 in classifica. Un gol da centravanti sfruttando l’ottima torre di Hurtig, a cui ha restituito il favore pochi minuti dopo con l’assist per il 2-0, anticipando sia Agard sia Korenciova mandando la palla in fondo al sacco e spianando la strada verso l’ennesimo titolo alla Juventus.