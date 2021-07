Juventus Women, colpo in entrata: fatta per l'attaccante Bonfantini

Colpo in entrata per la Juventus Women. Il club bianconero, come riportato da Tuttocalciofemminile, nelle prossime ore ufficializzerà l’ingaggio di Agnese Bonfantini, attaccante di Verbania classe 1999. La Juve la corteggiava da tempo e finalmente la trattativa è andata a buon fine, con Bonfantini che sarà dunque a disposizione del nuovo tecnico Joe Montemurro. Un passato tra le fila dell'Inter, la giocatrice nell'ultima stagione ha vestito la casacca della Roma.