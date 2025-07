Ufficiale Juventus Women, Bertucci passa al Parma. Approda in Emilia con la formula del prestito

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juventus comunica il prestito al Parma della calciatrice Sofia Bertucci, che dopo l'avventura della passata stagione con la Sampdoria sposa il progetto della neo promossa formazione emiliana.

Di seguito, il comunicato del club torinese:

"È ufficiale la cessione temporanea annuale di Sofia Bertucci al Parma: la giovane classe 2004 giocherà dunque la stagione 2025/2026 con la maglia della squadra neopromossa in Serie A Femminile.

Sofia ha giocato lo scorso anno nel massimo campionato nazionale con la maglia della Sampdoria scendendo in campo in 16 occasioni - 14 delle quali dal primo minuto - e realizzando anche una rete, la prima in Serie A della sua carriera. Prima dell'esperienza in Liguria, c'era stata quella in Campania – a Napoli – dopo le stagioni nell'Under 19 bianconera.

In bocca al lupo per la nuova avventura Sofia!".

A mezzo social, invece, il comunicato del Parma circa l'arrivo del difensore: "Sofia Bertucci è una nuova calciatrice del Parma Calcio Women 🟡

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮!".