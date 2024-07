Ufficiale Juventus Women: Nystrom ceduta in Svezia: vola all'Hacken

Cessione per la Juventus Women, che pochi minuti fa ha ufficializzato di aver perfezionato il trasferimento di Paulina Nystrom in Svezia, al club dell'Hacken. "Le strade della Juventus Women e di Paulina Nystrom si dividono" - si legge sul sito bianconero - "termina, dunque, dopo un anno e mezzo l'avventura in bianconero dell'attaccante svedese che passa a titolo definitivo all'Hacken, squadra militante nella massima serie svedese".

La Juventus descrive così il suo percorso a Torino: "Arrivata nella finestra invernale di mercato, nel gennaio 2023, Paulina nella seconda parte della stagione 2022/2023 ha totalizzato 16 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno tre reti. Tredici, invece, le partite disputate nella scorsa annata condite da due reti, una per competizione, rispettivamente in Serie A Femminile e Coppa Italia. In bocca al lupo per il futuro, Paulina!".