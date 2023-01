Le Juventus Women accolgono tra le loro fila una nuova giocatrice: Paulina Nystrom. Paulina, classe 2000, arriva dalla Svezia e firma un contratto fino al 30 giugno 2025. Vestirà la maglia numero 6.

✍️ Official | Paulina Nyström is a Bianconera! 🇸🇪

The Swede has signed a contract until 2025! ⚪️⚫️ Welcome! 👋

